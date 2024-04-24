Гигантские облака пыли из Сахары накрыли Грецию

23 апреля Афины и другие части Греции накрыли густые облака пыли из пустыни Сахара. Об этом сообщила "Российская газета", передает BaigeNews.kz.

"Это один из крупнейших в своем роде выбросов с 2018 года", — рассказал AFP Костас Лагувардос, директор метеорологических исследований Афинской обсерватории.

При этом пользователи в соцсетях называют устрашающие картинки природного явления "концом света". Эти облака, придающие небу желто-оранжевый цвет в конце дня, являются результатом сильных южных ветров, дующих в последние дни, особенно на юге страны, переносящих пыль и песок из Сахары, уточнил эксперт.

Данное явление в основном затрагивает Аттику, регион Афин, Пелопоннес и Крит на юге, а также Кикладские острова в Эгейском море на востоке Греции. Власти предупредили, что наиболее уязвимым людям, страдающим от респираторных заболеваний, "следует избегать выхода на улицу".

С конца марта Греция пострадала от двух аналогичных эпизодов. Это явление также наблюдалось в других европейских странах, таких как Швейцария или Франция, из-за чего многим людям стало трудно дышать.

Сахара является крупнейшим источником минеральной пыли, выбросы которой составляют от 60 до 200 миллионов тонн в год. И если более крупные частицы быстро падают на землю, то более мелкие могут переноситься на тысячи километров и потенциально накрыть территорию всей Европы.