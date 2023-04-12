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  • Гей-пропагандой в частных школах Астаны и Алматы озаботился депутат Назаров
pixabay.com Сегодня, 16:45
439
Сегодня, 16:45
439
Фото: pixabay.com

Гей-пропагандой в частных школах Астаны и Алматы озаботился депутат Назаров

Мажилисмен Ардак Назаров предлагает ввести законодательные нормы, запрещающие пропаганду ЛГБТ, передаёт BaigeNews.kz. В депутатском запросе он выразил обеспокоенность гей-пропагандой в частных школах Астаны и Алматы.

“Гей-пропаганда сейчас очень активно ведётся в частных школах таких крупных городов как Астана и Алматы. Это можно увидеть на страницах учеников в социальных сетях”, - сказал депутат.

Он также обратил внимание на прошедший марш феминисток в Астане. По словам мажилисмена, на мероприятии присутствовали дети с плакатом об ЛГБТ.

“В последнее время в информационном пространстве страны свободно пропагандируются такие вопросы как однополые браки, гомосексуализм, смена пола. Все мы знаем, что за пропагандистами стоят международные организации Запада”, - сказал депутат.

В связи с этим в запросе, адресованном заместителю премьер-министра Алтаю Кульгинову, он попросил принять следующие меры:

  • получить ответ от родителей детей, пришедших на митинг;
  • запретить показ и продвижение фильмов и сериалов, не соответствующих национальной культуре на всех платформах, включая социальные сети;
  • разработать и внести на рассмотрение в Парламент законодательные нормы, защищающие от источников, пропагандирующих негативные течения;
  • преподавать в учебных заведениях Казахстана уроки по пропаганде национальных ценностей, традиций, культуры.
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Журналист
Сегодня, 16:45
439
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