Германия впервые стала импортером электроэнергии

В 2023 году Германия стала нетто-импортером электроэнергии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Montel.

По данным сетевого регулятора BNA в 2023 году Германия импортировала в общей сложности 54,1 ТВт/ч (в 2022 году - 33,2 ТВт/ч) и экспортировала 42,4 ТВт/ч (в 2022 году - 56,3 ТВт/ч). Импорт вырос примерно на 63%, а экспорт снизился на 24,7% по сравнению с 2022 годом.

По данным энергоплатформы, самый большой результат по нетто-импорту с Данией - 10,7 ТВт/ч, Норвегией - 4,5 ТВт/ч и Швецией - 2,89 ТВт/ч. В то же время Германия была нетто-экспортером электроэнергии в Бельгию, Австрию и Польшу.

В 2023 году потребление электроэнергии в Германии было на 5,4% ниже, то есть падает второй год подряд, а общий объем выработки - на 9,1% меньше, чем в предыдущем году.

Доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) при этом составила 56%. В частности, выросло производство гидроэлектроэнергии на 16,5% на фоне сравнительно большого количества осадков.

Производство электроэнергии от береговых ветровых систем возросло на 18%, но потребление энергии от морских ветряных турбин было на 5% ниже значения предыдущего года. Основной причиной этого стало отсутствие соединительных линий и ветряных электростанций из-за ремонтных работ.

15 апреля 2023 года в Германии были выведены из строя последние атомные электростанции. Несмотря на остановку работы, оптовые цены на электроэнергию в течение года упали, отмечает регулятор: средняя оптовая цена в прошлом году составила 95,18 евро за МВт/ч, что составило менее половины значения предыдущего года в 235,45 евро за МВт/ч и упало до уровня 2021 года.