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Сегодня, 06:05
125
125Фото: АР
Генсек ООН заявил, что в мире наступила "эпоха глобального кипения"
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что эпоха глобального потепления закончилась и наступила "эпоха глобального кипения", после того, как учёные подтвердили, что июль станет самым жарким месяцем за всю историю наблюдений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ИноТВ.
"Климатические изменения уже наступили. Они ужасают. И это только начало, — заявил Гутерреш. — Ещё возможно ограничить рост температуры в мире до 1,5 °С выше доиндустриального уровня и избежать самых худших последствий изменения климата. Но только при условии принятия решительных и незамедлительных мер по борьбе с изменением климата", - цитирует Гутерреша The Guardian.
Комментарии генсека ООН прозвучали после того, как учёные подтвердили, что последние три недели были самыми жаркими за всё время наблюдений, а июль станет самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. По данным Всемирной метеорологической организации и европейской программы наблюдения за Землёй "Коперник", глобальная температура в этом месяце побила все рекорды. Постоянный рост средней глобальной температуры, вызванный загрязнением окружающей среды, которое задерживает солнечный свет и действует как парник, привёл к усилению экстремальных погодных явлений.
"Человечество в трудном положении. Для огромных территорий Северной Америки, Азии, Африки и Европы это суровое лето. Для всей планеты это катастрофа. И учёным это очевидно — в этом виноват человек", — заявил Гутерреш.
При этом, по его словам, это неудивительно, так как об этом неоднократно предупреждали.
"Единственное, что удивляет, — это скорость изменений", — приводит The Guardian слова генсека.
В связи с этим он призвал мировых лидеров к быстрым действиям.
"Воздухом невозможно дышать, жара невыносима, а уровень прибыли от ископаемого топлива и бездействие в отношении климата неприемлемы. Лидеры должны вести за собой. Больше никаких колебаний, никаких оправданий, никаких ожиданий, пока другие сделают первый шаг. На это просто больше нет времени", — предупредил Гутерреш.
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