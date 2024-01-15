Расследование дела в отношении Самата Абиша завершено - Генпрокуратура

Уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя председателя комитета национальной безопасности (КНБ) Самата Абиша направлено в суд. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, передаёт BaigeNews.kz.

“Завершено расследование уголовного дела в отношении Самата Абиша. Дело направлено в суд", - сообщили в Генпрокуратуре.

Ранее сообщалось, специальные прокуроры Генпрокуратуры проводят досудебное расследование в отношении бывшего первого заместителя председателя КНБ Самата Абиша по факту превышения власти и должностных полномочий во время "январских событий".

Самат Абиш был освобожден от должности первого зампреда КНБ вскоре после январских событий. О проведении расследования против бывшего первого заместителя КНБ стало известно в сентябре 2023 года.