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ktk.kz Сегодня, 23:17
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Фото: ktk.kz

Геннадий Головкин проведет бой в Казахстане

Чемпион Геннадий Головкин договаривается о поединке со своим обязательным претендентом по версии IBF, олимпийским призером из Бразилии Эскивой Фалькао, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на sports.kz.

Бой возможно состоится в марте.

Бразильские издания предполагают, что он станет последним в карьере 40-летнего GGG. Якобы именно по этой причине он решил провести его на родине. Хотя ранее заявлялось, что победитель этой схватки будет обязан встретиться с кубинцем Эрисланди Ларой – регулярным чемпионом WBA.

Тем временем, бразильский боксер Эскива Фалькао продолжает делать громкие заявления в социальных сетях.

Фалькао опубликовал новый пост в твиттере, в котором пообещал "шокировать" мир в бою с казахстанским боксером.

"Я шокирую мир! Не забывайте это имя Эскива Фалькао", — написал бразилец.

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#спорт #бокс #Геннадий Головкин
BaigeNews.kz
Сегодня, 23:17
134
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