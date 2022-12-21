Гендерного равенства можно достичь с помощью доступного образования - эксперт

Гендерного равенства невозможно достичь без образовательной составляющей. Об этом на Центрально-Азиатском медиафоруме в Астане рассказала глава глобального партнёрства и благотворительности QS Зоя Зайцева, передает BaigeNews.kz.

"Если говорить о гендерном равенстве, то невозможно представить его достижения без образовательной составляющей. Очень часто люди недооценивают, как это влияет на развитие девушек и общества в целом. Статистика говорит о том, что если у девочек есть доступ к образованию, они будут вести более осознанную жизнь и станут ещё более ответственно относиться к здоровью, планированию семьи. Они будут минимизировать, в зависимости от возможности и региона проживания, риски для своего здоровья. Девушки будут развивать своё любопытство, заинтересуются изучением мира", - заявила она в кулуарах медиафорума.

Это окажет своё влияние и на карьерные ожидания девушки, а также на то, как она воспринимает общество, отметила спикер. Девушки получившие университетское образование, могут дать обществу больше, чем те, у кого нет высшего образования.