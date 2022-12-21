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Гендерного равенства можно достичь с помощью доступного образования - эксперт Вчера, 16:09
289
Вчера, 16:09
289

Гендерного равенства можно достичь с помощью доступного образования - эксперт

Гендерного равенства невозможно достичь без образовательной составляющей. Об этом на Центрально-Азиатском медиафоруме в Астане рассказала глава глобального партнёрства и благотворительности QS Зоя Зайцева, передает BaigeNews.kz

"Если говорить о гендерном равенстве, то невозможно представить его достижения без образовательной составляющей. Очень часто люди недооценивают, как это влияет на развитие девушек и общества в целом. Статистика говорит о том, что если у девочек есть доступ к образованию, они будут вести более осознанную жизнь и станут ещё более ответственно относиться к здоровью, планированию семьи. Они будут минимизировать, в зависимости от возможности и региона проживания, риски для своего здоровья. Девушки будут развивать своё любопытство, заинтересуются изучением мира", - заявила она в кулуарах медиафорума. 

Это окажет своё влияние и на карьерные ожидания девушки, а также на то, как она воспринимает общество, отметила спикер. Девушки получившие университетское образование, могут дать обществу больше, чем те, у кого нет высшего образования. 

"В Казахстане есть масса вдохновляющих примеров, но к сожалению, вы не очень хорошо умеете о них рассказывать. Проблема не в авторах, а в обществе. У журналистов нет ощущения, что гендерный вопрос действительно важен и интересен читателю. Нужно больше времени уделять гендерным вопросам, а также разъяснять людям, почему эти вопросы важны. Гендерное неравенство нужно искоренять, и объяснять, почему роль девушек более многогранна, чем принято считать", - резюмировала Зайцева.

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#гендерное равенство #медиафорум
BaigeNews.kz
Вчера, 16:09
289
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