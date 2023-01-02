Где в Казахстане родилось больше всего малышей в первый день 2023 года

Фото: Минздрав РК

В первый день нового года в родильных домах республики появились на свет 782 ребёнка: 398 мальчиков и 384 девочки, из них три пары двойняшек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Минздрава РК.

"Самое большое количество новорожденных, родившихся в праздничный день, зарегистрировано снова в Туркестанской области – 115 детей, на втором месте – южный мегаполис Алматы, где состоялось пополнение на 83 малыша и третий по рождаемости город Шымкент, где родились сразу 69 казахстанцев", — сообщили в Минздраве.

В ведомстве также отметили, что в столице республики 1 января станет днём рождения для 60 малышей.

Напомним, в саму новогоднюю ночь в родильных домах страны появились на свет 240 малышей: 125 мальчиков и 115 девочек, из них одна пара двойняшек. И больше всего малышей — 44 в ночь с 31 декабря на 1 января родилось в Туркестанской области.