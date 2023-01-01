В новогоднюю ночь в Казахстане родились 240 малышей

Фото: Минздрав РК

В новогоднюю ночь в родильных домах страны появились на свет 240 малышей: 125 мальчиков и 115 девочек, из них одна пара двойняшек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав РК.

"Самое большое количество новорожденных, родившихся в праздничную ночь, зарегистрировано в Туркестанской области – 44 ребёнка, на втором месте – Атырауская область, где родились 29 детей и в Алматы 28 семей отмечали пополнение", — сообщили в в ведомстве.

В столице республики в новогоднюю ночь появились на свет 17 малышей.

Напомним, маленьким жителям Астаны, родившимся новогоднюю ночь в Многопрофильной городской больнице №3, подарили конверты для новорожденных, а их мамам вручили цветы и поздравительное письмо от имени акима столицы.