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Минздрав РК Сегодня, 17:11
99
Сегодня, 17:11
99
Фото: Минздрав РК

В новогоднюю ночь в Казахстане родились 240 малышей

В новогоднюю ночь в родильных домах страны появились на свет 240 малышей: 125 мальчиков и 115 девочек, из них одна пара двойняшек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав РК.

"Самое большое количество новорожденных, родившихся в праздничную ночь, зарегистрировано  в Туркестанской области – 44 ребёнка, на втором месте – Атырауская область, где родились 29 детей и в  Алматы 28 семей отмечали пополнение", — сообщили в в ведомстве.

В столице республики в новогоднюю ночь появились на свет 17 малышей.

Напомним, маленьким жителям Астаны, родившимся новогоднюю ночь в  Многопрофильной городской больнице №3, подарили конверты для новорожденных, а их мамам вручили цветы и поздравительное письмо от имени акима столицы.

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#роддом #новорожденный
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:11
99
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