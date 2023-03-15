Где и как можно отметить Наурыз в Астане

Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

В честь празднования Наурыз мейрамы в Астане пройдут более 100 разноформатных мероприятий. Жители и гости столицы смогут посетить концерты, праздничные программы, выставки, постановки, спортивные состязания по национальным видам спорта и народные гуляния, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата города.

15 марта в 12:00 в Централизованной библиотечной системе проведут праздничный вечер "Армысың, әз-Наурыз", а в 16:00 16 марта – демонстрацию национальных традиций "Нұр себеле, Ұлыстың ұлы күні Наурыз!".

16-17 марта в организациях образования города подготовят тематические выставки, конференции в библиотеках и музеях для учащихся, а также встречи с учителями-ветеранами, театрализованные представления, конкурсы.

В учебном центре "Өркен" организуют турнир по национальным играм "Наурыз той басталды".

16 марта в 19:00 во Дворце "Жастар" пройдёт концерт "Наурыз мейрамы - құтты болсын!". А 17 марта в 19:30 там же состоится праздничная программа "Наурыз - думан".

С 16 по 28 марта с 10:00 до 18:00 в Музее Сакена Сейфуллина будет работать праздничная выставка "Қош келдің – әз-Наурыз".

17 марта в ЕНУ имени Гумилёва проведут конкурс среди факультетов по созданию праздничного концерта и дастархана.

С 17 по 31 марта в столичном театре кукол для юных зрителей организуют шоу ростовых кукол "Наурыз - думан".

17 марта в Государственной академической филармонии имени Е.Рахмадиева покажут концерт "Палитра созвучий", на котором Камерный хор представит программу, созданную совместно с Гамбургским женским хором из Германии. 20 марта в 19:00 на этой же сцене вручат национальную премию в сфере культуры "Наурыз ұлттық сыйлығы".

17 марта Дворец школьников имени аль-Фараби готовит танцевальный флешмоб "Қара жорға" и челлендж кюев "Наурыз – думан".

21 марта в 18:00 Музыкальный театр юного зрителя представит премьерный спектакль "Конец лета". 22 марта здесь покажут музыкальную драму "Абай-Тогжан", а 23 марта - премьеру музыкально-драматической постановки "Гауһартас".

21 марта в 19:00 в ЦКЗ "Казахстан" пройдёт концерт "Әнім сен едің". На сцене прозвучат самые популярные песни выдающегося казахского композитора-песенника Шамши Калдаякова в современной обработке в исполнении ведущих солистов страны, молодых и талантливых исполнителей, популярных звёзд современной эстрады.

С 21 по 23 марта на территории международного выставочного центра ЭКСПО пройдёт восточная ярмарка "Наурыз базары". На ней представят богатый выбор новых коллекций одежды в этностиле, ювелирных изделий, предметов из керамики, металла, войлока и шёлка, сувениров. Для горожан будет доступна свежая продукция от лучших крестьянских хозяйств и товаропроизводителей из разных регионов страны по самым выгодным ценам. Настоящих гурманов ждёт фестиваль восточной кухни. Ярмарка будет работать 21 марта с 13:00 до 18:00, 22 и 23 числа с 09:00 до 18:00.

21 марта в 13:00 на открытой площадке около сферы Nur Alem территории ЭКСПО откроется фестиваль кочевой цивилизации "Наурыз мейрамы". Он будет работать также 22 и 23 марта с 11:00 до 18:00 вечера. В рамках фестиваля будут проходить соревнования по национальным видам спорта среди жителей столицы в честь праздника.

Фестиваль также будет рассредоточен и в других районах столицы. Так, на площади у монумента Қазақ Елі и Городской площади он будет открыт 21 и 22 марта с 11:00 до 16:00 часов, 23 марта — с 11:00 до 14:00.

Массовые гуляния также будут организованы в жилых массивах.

По району Алматы:

— ЖМ "Железнодорожный";

— парк "Жерұйық";

— аллея "Күйшілер";

— ЖМ "Интернациональный";

— ЖМ "Мичурино".

По району Есиль:

— ЖМ "Үркер";

— у монумента "Байтерек";

— ЖМ "Пригородный";

— Сквер в "Жагалау";

— ЖК "Арнау";

— ЖК "Зеленый квартал";

— "Назарбаев-Центр".

По району Сарыарка:

— парк "Коктал";

— парк "Қорғалжын";

— ЖМ "Агрогородок".

По району Байконыр:

— парк "Ататүрік";

— аллея "Писателей";

— ЖМ "Кирпичный";

— ЖМ "Казгородок";

— ЖМ "Өндіріс".