Где чаще всего происходят пожары в Казахстане

В январе текущего года на пульт Единой дежурной диспетчерской службы "112" поступило 527,6 тыс. звонков от населения, на 11,6% меньше, чем годом ранее, передаёт BaigeNews со ссылкой на Finprom.

Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ и Республиканский оперативно-спасательный отряд за первый месяц текущего года спасли 1,1 тыс. человек (минус 49,4%), эвакуировали 1,6 тыс. человек (плюс 18,8%), оказали первую помощь 14 людям (против 19 человек годом ранее). Кроме того, с мест ЧС было извлечено 97 тел (на 13,4% меньше, чем годом ранее).

Количество выездов этих служб по тревоге сократилось на 1,1% до 4,3 тыс. Большая часть выездов по тревоге пришлось на аварийно-спасательные работы — 1,4 тыс. случаев, на 10% больше, чем годом ранее. Еще 906 выездов пришлось на пожары, 1,3 тыс. — на прочие случаи горения. 13 выездов пришлось на ложные вызовы, а 307 — на не подтверждённые факты горения.

Государственное учреждение "Центр медицины катастроф" оказало медицинскую помощь 274 людям (минус 13% за год), спасло 182 человека, эвакуировало 113 человек. Количество выездов выросло на 16,8% до 592.

Воздушными судами АО "Казавиаспас" совершено 84 вылета на поисково-спасательные работы, участие в тушении пожаров, переброску личного состава и другие заказы — на 48,1% меньше, чем годом ранее.

По итогам января текущего года в РК зарегистрировали 994 ЧС и происшествий природного и техногенного характера, на 13,5% меньше, чем годом ранее. В них пострадало 125 человек, из них погибло 52 человека.

96% всех случаев приходиться на ЧС техногенного характера, в числе которых 72% — производственные и бытовые пожары. Всего в январе текущего года произошёл 691 пожар, на 17,1% меньше, чем годом ранее. Пострадали 55 человек, в числе которых погибли 29 человек.

В региональном разрезе больше всего пожаров произошло в Акмолинской области — 60 случаев, плюс 39,5% за год. Далее идут Астана (54 случая), Жамбылская (54 случая), Туркестанская (52 случая), Абайская (49 случаев) и Алматинская (45 случаев) области. Меньше всего случаев зарегистрировали в Мангистауской области — 7 пожаров против 21 пожара в январе прошлого года.

Ранее мы сообщали, что в стране зарегистрировали 2 тыс. административных правонарушений, связанных с пожарной безопасностью — сразу на 45% больше, чем в январе 2023-го. Помимо административных, в январе текущего года зарегистрировали 27 уголовных правонарушений, относящихся к нарушению требований пожарной безопасности, против 37 таких правонарушений в январе 2023-го. Годовое сокращение составило 27%.

Основными объектам, где чаще всего возникают пожары, являются постройки жилого сектора — 62,1% от всех случаев. На транспортные средства приходится 23,7%, на предприятия торговли — 4,8%, на здания и сооружения производственного назначения — 1,5%, на прочие открытые территории — 1,5%, на административно-общественные здания — 1,2%.

Самыми распространёнными причинами возникновения пожаров являются нарушения правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования (47,5%), нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей (25,5%) и неосторожное обращение с огнём (10%). На установленные поджоги приходиться 4,3% пожаров, на нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов — 3,8%, на нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых газовых, керосиновых и других устройств — 1,2%, и ещё 5,2% — на прочие причины.

Что касается ЧС природного характера, они составляют всего 4% от общего числа ЧС. В январе текущего года зарегистрировано 40 таких случаев против 24 годом ранее. Годовой рост составил 66,7%. При этом пострадало 14 человек, из них погибло 3 человека. Основная доля ЧС приходится на гидрометеорологические и геологические явления (21 случай против 14 годом ранее).