Где будет отбывать 12-летний срок экс-министр обороны Мурат Бектанов

Апелляционная коллегия по уголовным делам военного суда оставила приговор бывшему министру обороны РК Мурату Бектанову без изменения. Приговор вступил в законную силу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой МИА "Казинформ".

"Постановлением апелляционной коллегии по уголовным делам военного суда приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу. Наказание осужденный Бектанов отбывает в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности в Семее Абайской области", - говорится в ответе специализированного межрайонного военного суда по уголовным делам на официальный запрос МИА "Казинформ".

Решением суда от 24 февраля Мурат Бектанов приговорён к лишению свободы сроком 12 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности по части 3 статьи 451 Уголовного кодекса РК "Превышение власти".

Расследование в отношении экс-главы Минобороны началось 19 февраля 2022 года "по факту бездействия по службе". Как заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев, во время январских событий Вооруженные силы страны из-за крайне неуверенного и безынициативного руководства не смогли с достоинством выполнить поставленные для них задачи.

В январе этого года генпрокурор Берик Асылов заявил, что Бектанов "отдавал явно незаконные приказы и оставил без защиты военные стратегические объекты" и "обвиняется в превышении власти, совершённом в боевой обстановке".