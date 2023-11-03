ГАЗель ушла под землю в Усть-Каменогорске
Вчера, 16:43
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Вчера, 16:43Вчера, 16:43
434Фото: ura.news
Верхний свод канализационного коллектора обвалился в Усть-Каменогорске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
Сообщается, что в Усть-Каменогорске обвалился верхний свод канализационного коллектора, который был построен в 1977 году.
Как отметили в ГКП "Өскемен Водоканал", при обрушении коллектора в зоне обвала находился автомобиль ГАЗель. Пострадавших нет.
Сейчас на месте аварии работает спецтехника и аварийно-восстановительная бригада.
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