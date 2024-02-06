Галымжан Койшыбаев переназначен на пост заместителя премьер-министра РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев переназначил Галымжана Койшыбаева на пост заместителя премьер-министра РК - Руководителя Аппарата Правительства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Указом Главы государства Койшыбаев Галымжан Тельманович назначен Заместителем Премьер-Министра – Руководителем Аппарата Правительства Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Галымжан Койшыбаев родился в 1968 году в Кызылорде.

Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова.

Кандидат философских наук.

В 1995-2004 гг. работал атташе, третьим, первым секретарем, советником, советником-посланником Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.

В 2004 г. — Полномочный Представитель РК при Организации Договора о коллективной безопасности.

В 2004-2006 гг. — главный инспектор Администрации Президента РК.

В 2006-2008 гг. — Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК.

В 2008-2012 гг. — Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Литовской Республике, Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Латвийской Республике, Эстонской Республике и Финляндской Республике по совместительству.

В 2012-2016 гг. — Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Финляндской Республике, Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Эстонской Республике по совместительству.

В 2016-2019 гг. – заместитель Министра иностранных дел РК.

26 марта 2019 г. назначен Руководителем Канцелярии Премьер-Министра РК.

11 января 2022 г. Указом Президента РК переназначен Руководителем Канцелярии Премьер-Министра РК.

4 января 2023 года Указом Главы государства назначен заместителем Премьер-Министра – Руководителем Аппарата Правительства РК.

3 апреля 2023 года Указом Главы государства переназначен заместителем Премьер-Министра – Руководителем Аппарата Правительства РК.

6 февраля 2024 года Указом Указом Главы государства назначен заместителем Премьер-Министра – Руководителем Аппарата Правительства Республики Казахстан.