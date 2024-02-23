Габидулла Оспанкулов получил должность в МИД Казахстана

Габидулла Оспанкулов назначен председателем Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел РК, передаёт BaigeNews.kz.

Родился 13 июля 1981 года в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный юридический университет в 2002 году, Казахстанско-Российский университет в 2007 году и Университет Бирмингема.

Трудовую деятельность начал в 1999 году в качестве помощника юриста ТОО "Евразия Консалтинг". С 2002 по 2010 годы работал на различных позициях в Сенате Парламента РК и представительстве президента РК в парламенте. В 2010-2019 годах работал заместителем акима Экибастуза и Западно-Казахстанской области, занимал руководящие должности в Министерстве образования и науки РК.

В 2019 году был секретарём партии NurOtan. С 2019 по 2020 годы работал вице-министром информации и общественного развития РК, в период с 2021 по 2024 годы – государственный инспектор, заместитель заведующего, заведующий Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента РК.

С 2023 по 2024 годы занимал должность первого заместителя руководителя аппарата правительства Республики Казахстан.

До назначения председателем Комитета по инвестициям МИД был советником премьер-министра РК.