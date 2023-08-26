  • 26 Августа, 17:24
  • BAIGENEWS
Экс-акима города Кентау приговорили к 10 годам колонии
Токаев и Рахмон провели переговоры в Астане
Нацбанк не планирует запуск ипотечных программ
Казахстанка пробилась в финал ЧМ-2023 по лёгкой атлетике
Доходы вкладчиков ЕНПФ выросли на 52%
Какие боксёры представят Казахстан на летней Азиаде в Китае
Новый памятник появился в Астане
Почти на 15% увеличились доходы госбюджета Казахстана
Нацбанк впервые за три года понизил базовую ставку
Китай инвестирует 450 млн долларов в проект по переработке вольфрама в Казахстане
Уникальную операцию по пересадке почки провели в Алматы
Тушение пожара на шахте "Казахстанская" продолжается
Сейф с 30 миллионами тенге украли из автосалона Кокшетау
Скорректированы сроки ремонта на Атырауском НПЗ
Токаев заявил о необходимости поиска мира на основе Устава ООН
Президент призвал принять меры по снижению продовольственного дисбаланса
Почти в два раза увеличилось производство легковых авто в Казахстане
Казахстанец арестован по делу о гибели людей в подземелье Москвы
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор

Футболистки Испании бастуют из-за поцелуя

Сегодня, 16:49
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Noe Llamas/SPP/Sipa USA via Reuters Connect Сегодня, 16:49
Сегодня, 16:49
139
Фото: Noe Llamas/SPP/Sipa USA via Reuters Connect

В Испании набирает обороты скандал вокруг главы Национальной футбольной федерации Луиса Рубиалеса. Он публично поцеловал в губы спортсменку — жест, который возмутил и девушку, и общество, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

На церемонии награждения чемпионата Рубиалес поцеловал в губы капитана команды Дженнифер Эрмосо. Власти считают, что в обществе создан прецедент.

Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело.

Поняв, что оказался в непростой ситуации, Рубиалес при всей делегации в самолете просил Эрмосо выступить с совместным заявлением о том, что все это случилось под эмоциями момента и не имело никакого сексуального подтекста.

"На карту поставлено мое положение, сделай это хотя бы ради моих дочерей. Мне нужно, чтобы ты поддержала меня", — приводит его слова Relevo.

Однако капитан сборной Испании отказалась, и президенту RFEF пришлось в одиночку записывать видеообращение по прилете на родину. Федерация заявила от имени Эрмосо, что это было "совершенно спонтанным взаимным жестом большой радости от победы".

Скандал с главой Королевской федерации футбола Луисом Рубиалесом ширится, затмевая яркую победу испанской сборной на недавнем чемпионате мира. Накануне десятки футболисток отказались от дальнейших матчей до тех пор, пока  Рубиалес не уйдет с поста. 

"Мы готовы к тому, что эта история даст толчок кампании #Me Too в испанском футболе и что это повлечет перемены. Правительство хочет вынести предупреждение на этот счет, очень решительно заявить, что есть вещи, которые не могут повториться",  — заявил Виктор Франкос, президент Высшего спортивного совета Испании.

Дело о возможном секусализированном принуждении  передано в прокуратуру. По закону, Рубиалеса нельзя уволить без решения суда, сам же он уходить отказывается  — к возмущению властей и игроков женской команды. Рубиалес извинился за поцелуй, сославшись что на церемонии награждения его переполняли эмоции, и признал свой поступок неуместным.

Самое читаемое

Наверх