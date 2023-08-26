Футболистки Испании бастуют из-за поцелуя

В Испании набирает обороты скандал вокруг главы Национальной футбольной федерации Луиса Рубиалеса. Он публично поцеловал в губы спортсменку — жест, который возмутил и девушку, и общество, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

На церемонии награждения чемпионата Рубиалес поцеловал в губы капитана команды Дженнифер Эрмосо. Власти считают, что в обществе создан прецедент.

Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело.

Поняв, что оказался в непростой ситуации, Рубиалес при всей делегации в самолете просил Эрмосо выступить с совместным заявлением о том, что все это случилось под эмоциями момента и не имело никакого сексуального подтекста.

"На карту поставлено мое положение, сделай это хотя бы ради моих дочерей. Мне нужно, чтобы ты поддержала меня", — приводит его слова Relevo.

Однако капитан сборной Испании отказалась, и президенту RFEF пришлось в одиночку записывать видеообращение по прилете на родину. Федерация заявила от имени Эрмосо, что это было "совершенно спонтанным взаимным жестом большой радости от победы".

Скандал с главой Королевской федерации футбола Луисом Рубиалесом ширится, затмевая яркую победу испанской сборной на недавнем чемпионате мира. Накануне десятки футболисток отказались от дальнейших матчей до тех пор, пока Рубиалес не уйдет с поста.

"Мы готовы к тому, что эта история даст толчок кампании #Me Too в испанском футболе и что это повлечет перемены. Правительство хочет вынести предупреждение на этот счет, очень решительно заявить, что есть вещи, которые не могут повториться", — заявил Виктор Франкос, президент Высшего спортивного совета Испании.

Дело о возможном секусализированном принуждении передано в прокуратуру. По закону, Рубиалеса нельзя уволить без решения суда, сам же он уходить отказывается — к возмущению властей и игроков женской команды. Рубиалес извинился за поцелуй, сославшись что на церемонии награждения его переполняли эмоции, и признал свой поступок неуместным.