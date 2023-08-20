Названы чемпионки мира по футболу среди женщин

Английская женская сборная в упорной борьбе не сумела одолеть сборную Испании на чемпионате мира по футболу. Испанки выиграли со счётом 1-0. Победный гол забила на 29 минуте Ольга Кармоно с подачи Калденти Оливер, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ВВС.

За матчем в австралийском Сиднее наблюдали 75 тысяч зрителей, еще больше посмотрели его по телевизору.

Обе команды-финалистки — Англия и Испания — боролись за золотые медали впервые в истории женского чемпионата мира, проводящегося с 1991 года.

На финал чемпионата мира прилетела королева Испании Летиция. Члены британской королевской семьи пожелали английским футболисткам удачи, но на финал не поехали, за что их беспощадно критиковали местные таблоиды.

В последний раз заветный кубок сборной Англии (в тот раз - мужской) удалось завоевать в 1966 году, и с тех пор он оставался вне досягаемости.

Первая половина матча в целом прошла в равной борьбе, однако испанки оказались настойчивее и удачливее: на 29 минуте Ольга Кармоно отправила мяч в сетку, а в дополнительное время первого тайма Она Батлле чуть не удвоила счет, но самую малость промахнулась.

Во втором тайме испанки не реализовали пенальти — вратарь английской сборной Мэри Ерпс сумела разгадать замысел Дженни Эрмозо.

По мнению обозревателей, испанки переиграли соперниц, играя в более умный футбол. Несколько раз англичанки могли бы создать по-настоящему опасные моменты, в частности, отличилась Люси Бронз, на которую возлагали немалые надежды — но реализовать их не удалось.

Немало претензий возникло у побежденных и к судейству, особенно во втором тайме.

Несмотря на 13 (!) минут добавленного времени во втором тайме, отыграться англичанки так и не смогли.

Испания добилась в женском футболе за последние два года феноменальных успехов. Испанки — чемпионки мира среди девушек до 17 лет, чемпионки мира среди девушек до 20 лет, чемпионки мира среди женщин старшего возраста.

А теперь еще и просто чемпионки мира.

К слову, женский ЧМ-2023 принес более 570 млн долларов, став безубыточным (для сравнения, мужской чемпионат-2022 в Катаре принес ФИФА 10,5 млрд долларов).

При этом ФИФА установила рекордные призовые выплаты для участниц чемпионата. Их общий фонд составил 110 млн долларов (по сравнению с 440 млн долларов у мужчин).

Английская и испанская сборная получат по 4 млн долларов на команду, команды, прошедшие отборочный тур — 2,6 млн, а команды, даже не вышедшие из группы, — по 750 тысяч долларов.