Фильм "Стихия" о паводках в Казахстане покажут на экранах страны

Телерадиокомплекс Президента РК проанонсировал документальный фильм о паводках в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz

"Казахстан столкнулся с беспрецедентными по своим масштабам паводками. Шесть регионов страны, десятки тысяч людей, тысячи жилых домов и административных зданий оказались во власти стихии. Однако, беда сплотила казахстанцев, которые сообща противостоят паводкам. Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил несколько пострадавших регионов, лично оценил масштаб происшествия, поддержал казахстанцев и дал ряд конкретных поручений Правительству и руководителям областей", — говорится в анонсе.