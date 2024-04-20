Фильм "Стихия" о паводках в Казахстане покажут на экранах страны
Сегодня, 15:48
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Сегодня, 15:48Сегодня, 15:48
152Фото: скриншот с видео
Телерадиокомплекс Президента РК проанонсировал документальный фильм о паводках в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz
"Казахстан столкнулся с беспрецедентными по своим масштабам паводками. Шесть регионов страны, десятки тысяч людей, тысячи жилых домов и административных зданий оказались во власти стихии. Однако, беда сплотила казахстанцев, которые сообща противостоят паводкам. Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил несколько пострадавших регионов, лично оценил масштаб происшествия, поддержал казахстанцев и дал ряд конкретных поручений Правительству и руководителям областей", — говорится в анонсе.
Документальный фильм "Стихия" покажут сегодня в 18:05 на телеканале "Jibek Joly".