Фильм о кокпаре "Ева. Батыр-қыз" выйдет на экраны страны в 2023 году

В Казахстане сняли документальный фильм "Ева. Батыр-қыз" о девушке, играющей в кокпар наравне с мужчинами, передаёт BaigeNews.kz.

Фильм "Ева. Батыр-қыз" посвящён казахскому национальному виду спорта кокпар, название которого происходит от общетюркского "кок бору" - серый волк (каз. көкбөрі). Кокпар воспитывает силу и выносливость, которые необходимы чтобы победить соперников. В центре повествования история сильной девушки, которая с детства впитала в себя дух степной цивилизации и борется за своё право заниматься любимым делом.

Главная героиня Ева Жигалина впервые села в седло в 10 лет и сначала просто каталась, помогая отцу пасти скот. В 13 лет её уже нанимали местные жители для объезда одичавших лошадей, а в 15 лет Ева начала играть в кокпар.

Сегодня Ева входит в число самых активных игроков в Жамбылском и Карасайском районах Алматинской области. Выращивание, разведение и обучение лошадей стало семейным делом, вместе с мужем, Тельманом Мусаевым, Ева занимается разведением пород скакунов для участия в кокпаре и байге.

"Я с нетерпением жду соревнования, чтобы каждый раз, окунаясь в игру, получить заряд энергии. Это большая удача, когда работа приносит удовольствие", - говорит Ева Жигалина.

Своими впечатлениями о работе над картиной поделились участники команды.

"Более 11 лет я снимаю лошадей. Это особенная культура, особый образ жизни. Последние 4 года я хожу в конные походы с друзьями из конного клуба. Это даёт понимание своих корней, образа жизни наших предков, их культуры и обычаев. В фильме мы снимаем лошадей так, как никто ещё не снимал. Лошади сами по себе очень красивы, а в великолепных пейзажах гор Алматы на закате они просто восхитительны", - говорит режиссёр, сценарист, продюсер фильма "Ева. Батыр қыз" Темирбек Аманжол.

"Самая сложная, но в то же время интересная задача, заключалась в том, чтобы уметь перемещаться вместе с лошадьми, поддерживать их скорость. Больше всего мне запомнилось, как мы снимали табун из сотни лошадей. Мы снимали сверху, управляя тремя дронами, и это, конечно, безумное впечатление от того, как слаженно перемещается такое количество лошадей. Это очень красиво!" - оператор-постановщик фильма Андрей Данельян.