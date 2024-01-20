Фильм о Кантаре показали в Москве

В Москве в казахстанском павильоне на ВДНХ состоялся показ документального фильма "Қаңтар. Попытка госпереворота. Как это было", снятого ко второй годовщине трагических событий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Фильм рассказывает, как в те дни развивалась ситуация в городах страны, какие ключевые решения принимались и как был преодолен кризис. Авторы изучили и проанализировали все обстоятельства и факты, документы, фото, видео и свидетельства очевидцев, что позволило воссоздать полную и подробную картину произошедшего.

Выступая перед показом, Посол Казахстана в России Даурен Абаев назвал Қаңтар катализатором важных перемен в стране, именно поэтому огромное значение имеет объективное, непредвзятое и лишенное тенденциозности осмысление событий тех дней.

"Мы не могли не продемонстрировать фильм здесь, в России, в стране, где этой темой по понятным причинам живо интересуются эксперты и широкая общественность", – подчеркнул посол.

Гостями мероприятия стали представители администрации президента РФ, МИД РФ, секретариата ОДКБ, известные российские ученые, эксперты и журналисты. По их мнению, после просмотра фильма становится очевидным, на краю какой пропасти стоял Казахстан и каков бы был масштаб трагедии, если бы не чёткая реакция руководства республики.

В частности, и.о. заместителя директора ИМЭМО РАН Сергей Афонцев на примере январских событий увидел два направления развития политических изменений.

"Первое – это силовой протест, перерастающий в деструктивные террористические действия, которым нет оправдания. Второе – это конструктивный путь, по которому сейчас идёт президент Касым-Жомарт Токаев и который направлен на постепенное развертывание системы принятия решений в пользу запросов общества", – рассказал ученый.

Член-корреспондент РАЕН Игорь Филькевич отметил значение фильма для понимания тех событий, поскольку в нём представлены живые факты и свидетельства.

"Причиной январского кризиса стали экономические предпосылки. Поэтому очень важным фактором стабилизации были последующие шаги руководства Казахстана, направленные на повышение социального благополучия и рост доходов населения", – подчеркнул учёный.

Со своей стороны, бывший начальник Объединённого штаба ОДКБ Александр Студеникин отметил, что полученный в ходе учений Коллективных миротворческих сил опыт сыграл положительную роль в работе Организации.

Главный эксперт НИУ ВШЭ Вячеслав Иванов напомнил, что в России внимательно наблюдали за происходившими трагическими событиями и надеялись на мирное разрешение ситуации. По его мнению, фильм необходимо показать широкой аудитории, поскольку он дает богатую пищу для размышлений.