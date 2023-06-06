Фильм о 90-х в Казахстане одержал победы на кинофестивалях в Европе

Фото: kino-teatr.ru

Казахстанско-российский фильм "Скоро кончится лето" одержал две победы на международных кинофестивалях в Европе, передаёт BaigeNews.kz.

Художественный полнометражный фильм режиссера Яны Скопиной стал лучшим в своей номинации на кинофестивале независимого кино в Неаполитанском заливе Gulf of Naples Independent Film Festival. Проект стал первым и пока единственным казахстанским победителем, взяв главный приз в номинации Best Feature Film.

"Для меня очень важно участие в кинофестивалях. Через них, в том числе, фильм может найти своего зрителя. Очень радостно, что мы показываемся в разных странах, и победы – это маркер того, что мы интересны абсолютно разным людям. А ещё это стимул снимать много хороших фильмов", – сказала режиссёр картины Яна Скопина.

Также фильм получил приз на Prisma Film Awards (Рим, Италия) в номинации Best costume desing. Конкуренцию казахстанско-российскому проекту составили более 1000 заявок из 150 стран мира.

Лента описывает жизнь молодых людей в Казахстане в 90-е годы. Первая любовь, уличные конфликты и, конечно, музыка начала 90-х: Виктор Цой, БГ и "Аквариум" вперемешку с национальными казахскими мотивами и первыми хитами отечественной поп-музыки.

Главный герой фильма – юноша по имени Баха пытается стать сверхчеловеком и при помощи гипноза завоевать сердце красавицы Берты, которая живёт с ним в одном дворе и не замечает его.

Это история одного лета 1990 года в казахском многонациональном дворе: последнее лето юности героев, последнее лето Виктора Цоя и последнее лето перед распадом СССР.

"Триумф в Италии стал не первой победой "Скоро кончится лето". В прошлом году фильм удостоился приза за лучшее исполнение мужской роли на международном кинофестивале "Евразия" 2022 (Казахстан), побывал на фестивальных площадках МКФ – Москвы, ОРФК "Киношок", а также стал фильмом открытия фестиваля студенческих и дебютных фильмов "Бастау". Нас ждут ещё на ряде кинофорумов. Мы надеемся, что это не последние награды, которых удостоится наша работа, и это радует тем, что все больше зрителей получают возможность увидеть наш фильм", – пояснила продюсер картины Еркежан Максут.

Проект "Скоро кончится лето" выиграл в конкурсном отборе (питчинге) Министерства культуры РФ и заработал денежный приз на производство фильма. На питчинге фильм представлял художественный руководитель проекта Федор Бондарчук.