Фиктивные отчёты о получении оздоровительных услуг сотрудников КТЖ обнаружила прокуратура

Около 100 фиктивных отчётов о нахождении работников КТЖ на санаторно-курортном оздоровлении обнаружено прокуратурой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на главную транспортную прокуратуру.

Карагандинской транспортной прокуратурой проанализирована деятельность АО "НК "КТЖ" - "Карагандинское отделение магистральной сети" на предмет соблюдения законности при расходовании средств для оздоровления работников.

"Сверка отчетов КТЖ и сведений курортных организации показала, что каждый третий нуждающийся в оздоровлении работник филиала КТЖ фактически не проходил лечение в санатории и не получал соответствующие процедуры. Например, гражданином А. предоставлены документы о том, что он в марте текущего года отдыхал в оздоровительном центре. Однако из ответа медучреждения установлено, что указанный человек не был у них", - сообщили в ведомстве.

В целом, прокуратурой установлены 100 аналогичных фиктивных отчетов работников железнодорожной сферы Карагандинской области о получении услуг курортных организаций.

"По признакам мошенничества начато досудебное расследование, проведение которого поручено полиции на транспорте", - отметили в прокуратуре.

Коллективным договором, заключенным между КТЖ и его работниками предусмотрено, что работодатель обязан предоставлять нуждающимся работникам на льготных условиях путевки на санаторно-курортное оздоровление, либо при наличии медицинских показаний оказывать материальную помощь в размере 60-кратного МРП.

По данному документу работники железнодорожной сферы каждые 3 года получают путевки в лечебные санатории. При этом все финансовые расходы несет Национальный перевозчик.