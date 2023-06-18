Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева

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С 19 по 21 июня по приглашению Касым-Жомарта Токаева состоится государственный визит Федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе визита главы государств проведут переговоры, в ходе которых будут рассмотрены состояние и перспективы укрепления казахско-германского стратегического партнерства с акцентом на расширение сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной сферах, развитие транспортно-логистического и энергетического взаимодействия, а также углубление гуманитарных связей.

По итогам планируется подписание ряда двусторонних документов.

Федеральный Президент Германии выступит на Форуме ректоров казахстанских и немецких университетов.

Кроме того, президенты Казахстана и Германии примут участие в казахско-германском бизнес форуме.

В рамках визита Франк-Вальтер Штайнмайер планирует посетить Мангистаускую область и ознакомиться с экономическим потенциалом региона.

Президент ФРГ планирует принять участие в открытии Казахстанско-немецкого института инжиниринга, а также в церемонии запуска пробного бурения на заводе по производству зеленого водорода шведско-германской компании Svevind.

Федеральный Президент Германии станет первым европейским лидером, посетившим Мангистаускую область.