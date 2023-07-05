Фальшивые деньги: как отличить подделки, рассказали в АФМ

В Казахстане растёт число фактов выявления сбыта поддельных купюр. В Агентстве по финмониторингу просят граждан быть внимательными при оплате товаров и услуг наличными и проверять подлинность банкнот при обмене, передаёт BaigeNews.kz.

Так, в Костанайской области группа лиц занималась сбытом поддельных 100-долларовых купюр. Общая сумма изъятых в ходе обыска поддельных долларов составила 28 100.

К пяти годам лишения свободы условно приговорены трое фальшивомонетчиков в Астане. Сумма обнаруженных поддельных банкнот составила 54 850 долларов.

Обнаружение фальшивых банкнот не является преступлением, однако за сбыт таких бумаг предусмотрена уголовная ответственность.

О том, на что нужно обратить внимание при проверке банкноты смотрите в видео ниже.