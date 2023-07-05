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Фальшивые деньги: как отличить подделки, рассказали в АФМ Сегодня, 17:33
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Сегодня, 17:33
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Фальшивые деньги: как отличить подделки, рассказали в АФМ

В Казахстане растёт число фактов выявления сбыта поддельных купюр. В Агентстве по финмониторингу просят граждан быть внимательными при оплате товаров и услуг наличными и проверять подлинность банкнот при обмене, передаёт BaigeNews.kz.

Так, в Костанайской области группа лиц занималась сбытом поддельных 100-долларовых купюр. Общая сумма изъятых в ходе обыска поддельных долларов составила 28 100. 

К пяти годам лишения свободы условно приговорены трое фальшивомонетчиков в Астане. Сумма обнаруженных поддельных банкнот составила 54 850 долларов. 

Обнаружение фальшивых банкнот не является преступлением, однако за сбыт таких бумаг предусмотрена уголовная ответственность.  

О том, на что нужно обратить внимание при проверке банкноты смотрите в видео ниже.

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Сегодня, 17:33
412
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