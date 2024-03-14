Европарламент одобрил первый в мире закон об искусственном интеллекте

Европейский парламент одобрил закон, регулирующий применение искусственного интеллекта. Это первый в мире нормативный акт по регулированию ИИ. Об этом сообщает Euronews, передает BaigeNews.kz.

В основе документа лежит принцип снижения рисков при использовании передовой технологии.

За него проголосовало в Страсбурге 523 законодателя, только 46 были против, и 49 воздержались.

Закон предусматривает различные меры защиты общества: от маркировки изображений, созданных нейросетями без непосредственного участия человека, до полного запрета некоторого контента. В частности, строго ограничивается использование индивидуальных, этнических или религиозных характеристик для идентификации людей или распознавания их эмоций.

"Мы запрещаем определять с помощью компьютеров, что чувствуют трудящиеся или студенты. У работодателя не будет возможности анализировать эмоции работника. Такая практика, по нашему мнению, недопустима в Европе", — считает депутат-социалист от Италии Брандо Бенифеи.

Но для некоторых таких запретов предусмотрены исключения в случаях, когда это затрагивает интересы безопасности.

"Мы обязали правоохранительные органы и спецслужбы обращаться за разрешением в суд, если им нужна такая технология. Мы ограничили сферу использования ее очень строгим набором преступлений, в том числе тяжких, чтобы у правоохранительных органов не возникло соблазна постоянно использовать эту технологию в общественных местах", — рассказал румынский либерал Драгош Тудораке.

Ожидается, что закон будет официального одобрен на политическом и техническом уровне в мае. В ноябре вступят в силу предусмотренные им запреты, а к 2027 году закон об искусственном интеллекте полностью вступит в силу.