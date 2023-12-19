Еврокомиссия начала расследование против онлайн-сервиса X

Сеть Х подозревают в нарушении обязательств по противодействию скрытому потоку информации и дезинформации, в целях обеспечения прозрачности и введения в заблуждение в дизайне пользовательского интерфейса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Европейская комиссия в понедельник, 18 декабря, открыла официальное производство против услуг микроблогов X (бывший Twitter).

"Сегодня мы открываем официальную церемонию по возможным нарушениям со стороны X", - написал еврокомиссар по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретон.

Как определил европейский политик, онлайн-сервис подозревает в нарушении ответственности по противодействию истинному значению и дезинформации, нарушении ответственности по нестабильности, вводящему в представлении о дизайне пользовательского интерфейса. Потенциально компания может признать нарушение восьми статей Закона о цифровых услугах (DSA).

Закон о цифровых услугах вступил в силу в Евросоюзе 25 августа. В соответствии с этим, компания борется с расизмом, продажей наркотиков и контрафактной продукции, распространением детской порнографии и дезинформации. В октябре Брюссель уже вынес предупреждение сети X о распространении ложной информации в связи с войной между Израилем и ХАМАС, сообщает агентство AFP. По оценке Еврокомиссии, именно в сети X возникает наибольшая доля такой дезинформации.

Критики обвиняют владельцев компании Илона Маска в том, что с тех пор, как он возглавил Twitter в прошлом году, в компании значительно сократились масштабы модерации контента и меры по борьба с разжиганием революции и дезинформацией.