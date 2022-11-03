"Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева

В Сети показали, как выглядит изнутри предвыборный штат кандидата в Президенты Касым-Жомарта Токаева, передаёт BaigeNews.kz.

Видео штаба на своей странице в Telegram опубликовал Улан Абишев, отметив его техническое оснащение и современность.

"Слушайте, это не просто штаб, а целый комплекс управления полётами, обеспечивающий связь по всему Казахстану. Даже NASA позавидует его технической оснащённости и слаженной работе всех служб. Лично сам посмотрел каким образом организована координация всех сил, готовность Народной коалиции к выборам, а также ознакомился с ходом подготовительной работы. (...) В общем, штаб не просто удивил, а можно сказать, поразил. Всем советую сходить и посмотреть. Это совершенно новый уровень", - написал он.

Напомним, выборы президента Казахстана состоятся 20 ноября. В них примут участие шесть кандидатов, в том числе две женщины.