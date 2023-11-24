"Это не для показухи": глава Костанайской области оправдался за траты на благоустройство к приезду Путина

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов объяснил, на что потрачены бюджетные средства, выделенные на благоустройство края, передаёт BaigeNews.kz.

"Это не для показухи. Все объекты, которые отремонтированы, останутся и остались. Люди (участники XIX Межрегионального форума Казахстана и России - прим. авт.) приехали буквально на один день. Прилетели на самолёте, поселились в гостинице, заплатили свои деньги, покушали за свои деньги. Поэтому любые такие мероприятия только на пользу. Появляются новые объекты. Мы ремонтировали не только основные улицы, 69 улиц отремонтировали в этом году по городу. И по окраинам очень много дорог было отремонтировано. Нет такого, чтобы специально под форум были выделены средства. Это всё благо для людей", - пояснил глава области.