"Это не чёрный список" - в МИД объяснили изменения в выдаче "шенгена" для казахстанцев

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Казахстан попал в список стран, к гражданам которых выдвинули новые требования при выдаче шенгенской визы, передает BaigeNews.kz. В министерстве иностранных дел поспешили успокоить, что нововведения не усложнят процесс получения визы.

"Что касается вопроса о том, что якобы Казахстан включён в какой-то список, то хотелось бы сказать, что мы не получали официального уведомления от европейских сторон. Однако в рабочем порядке нам сообщили, что с 1 марта в Казахстан действительно будет находиться в перечне стран для граждан, которых отныне будут требоваться дополнительные консультации, при выдаче шенгенской визы", - сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров.

Он отметил, что в шенгенском соглашении нет, ни чёрных, ни красных списков, и речь идёт об обычном рабочем процессе.

"Подобный шаг, как поясняется, был запрошен одной из стран шенгенского соглашения, поскольку согласно правилам Европейского Союза страны Евросоюза и шенгенской зоны праве инициировать дополнительные консультации в отношении граждан третьих стран, подающим заявку на получение визы. Подобные консультации могут занимать до семи дней, при этом стандартный срок общего рассмотрения визовых анкет остаётся таким же, как и раньше - до 15 дней", - пояснил спикер.

Каких-либо изменений в процедуре рассмотрения документов для казахстанцев не ожидается, сообщили в МИД. Смадияров подчеркнул, что сам список не является чёрным списком.