"Это их работа" - Игорь Вранчев высказался о защитниках Бишимбаева

Адвокат семьи Нукеновых Игорь Вранчев прокомментировал обращение Республиканской коллегии адвокатов касательно защитников экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам Игоря Вранчева, Республиканская коллегия адвокатов не вступалась за кого-либо, а дала разъяснения в связи со сложившимися обстоятельствами.

"По закону нельзя отожествлять адвоката с его подзащитным. Это правильно. Поскольку у нас во всех средствах массовой информации то обвинение, которое предъявляется Бишимбаеву, почему-то проецируется на его защитников. Защитники делают свою работу. Это их работа. Они не вправе отказаться. Поскольку в нашем законе принятие поручения по уголовному делу запрещает адвокатам отказаться. Поэтому они обязаны выполнить свою работу до конца, если сам Бишимбаев от них не откажется. Я соглашусь, оценку их работе нельзя давать, а тем более сравнивать, оскорблять, принуждать", - сказал Вранчев.

Что касается конкретного процесса, то, по мнению адвоката, вина подсудимого доказана в том объёме, который ему предъявлен. Вранчев считает, что для Бишимбаева будет справедливым пожизненное наказание.