Этническая казашка баллотируется в сенат Франции

Этническая казашка Есим Саваш уже два года является заместителем мэра города Крей на севере Франции. Теперь она решила баллотироваться на пост сенатора Франции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

Есим Саваш приехала на форум "Отандастар" в Астану и выразила благодарность за поддержку этнических казахов за рубежом.

По её словам, она работает во Франции почти 13 лет. В 2014 году была избрана в органы городского управления, затем стала заместителем мэра города.

Она отметила проблему, связанную с получением карты "Ата жолы" и казахстанского гражданства.

"Одна из главных проблем в том, что некоторые не могут доказать, что они казахи. Есть много соотечественников за рубежом, которые не могут доказать свою этническую принадлежность, но хотят получить карту. Поэтому у меня есть предложение, чтобы казахстанская сторона системно подошла к решению этого вопроса", - сказала Есим Саваш.