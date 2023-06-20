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Сегодня, 22:19
310
310Фото: pixabay.com/Angelo_Giordano
Эстония первой на постсоветском пространстве легализовала однополые браки
Эстония стала первым среди стран Балтии и на всем постсоветском пространстве государством, легализовавшим однополые браки. Новое законодательство вступит в силу 1 января 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC News.
За решение проголосовали 55 депутатов эстонского парламента, против - 34, в основном представители правых партий, которые утверждали, что новое законодательство нанесёт удар по традиционным семейным ценностям. Один депутат воздержался, 11 человек на заседании не присутствовали.
"Я горжусь моей страной, мы строим общество, где уважаются права каждого и где люди могут свободно любить", - заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
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