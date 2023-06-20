Эстония первой на постсоветском пространстве легализовала однополые браки

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Эстония стала первым среди стран Балтии и на всем постсоветском пространстве государством, легализовавшим однополые браки. Новое законодательство вступит в силу 1 января 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC News.

За решение проголосовали 55 депутатов эстонского парламента, против - 34, в основном представители правых партий, которые утверждали, что новое законодательство нанесёт удар по традиционным семейным ценностям. Один депутат воздержался, 11 человек на заседании не присутствовали.