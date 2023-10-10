Ещё одну причину ослабления тенге отметили в Нацбанке

Заместитель председателя Национального банка РК Берик Шолпанкулов объяснил ослабление курса тенге в сентябре, передаёт BaigeNews.kz.

В сентябре курс национальной валюты ослаб на 3,4%, то есть до 479,99 тенге.

"Во-первых, это глобальное укрепление доллара. Индекс укрепился к корзине валют развитых стран за сентябрь на 2, 5%. Во-вторых, также это возросший сезонный вопрос со стороны импортёров, связанный с активизацией цикла реализации проектов и освоения бюджетных средств", - сказал Берик Шолпанкулов на заседании правительства.

По его словам, на ослабление курса тенге также повлияло приостановление правительством нормы обязательной продажи экспортной валютной выручки квазигоссектора и понижение базовой ставки против сохраняющейся жёсткой монетарной политики Федеральной резервной системы США.

"Поддержку тенге с начала года оказывали продажи валюты из Нацфонда в рамках обеспечения трансферетов в республиканский бюджет. В сентябре они составили один миллиард 155 миллионов долларов США", - заключил Берик Шолпанкулов.

Напомним, ранее заместитель председателя Нацбанка РК Алия Молдабекова среди причин, из-за которых ослаб тенге, называла укрепление доллара США на глобальных рынках, а также повышение экономической активности участников рынка.