Ослабления тенге объяснили в Нацбанке

Заместитель председателя Нацбанка РК Алия Молдабекова на брифинге объяснила ослабление тенге к доллару, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Алия Молдабекова признала, что на прошлой неделе поступало очень много обращений от СМИ по поводу причин ослабления тенге.

"Это прежде всего было связано с укреплением доллара США на глобальных рынках, потому что доллар окреп как к валютам развитых стран, так и к валютам развивающихся стран. И ещё, конечно же, риторика Федеральной резервной системы. Риторика была достаточно жёсткая. Они сказали, что в связи с тем, что риски высокой инфляции сохраняются, их ставка будет находиться на высоком уровне достаточно долго. Более того прозвучала риторика о том, что возможно и повышение ещё на 25 базисных пунктов до конца этого года. Такая риторика не могла не повлиять на укрепление доллара", - сказала Алия Молдабекова.

По ее словам, на ослабление нацвалюты Казахстана повлияло и повышение экономической активности участников рынка.

"Импортная составляющая, то есть вырос внутренний спрос. Ещё одной из причин было то, как мы неоднократно отмечали, инфляция снижается, и есть пространство для снижения базовой ставки, соответствующее решение Нацбанк сегодня реализовал. И вот эта разница - то, что ФРС собирается ещё повысить или по крайне мере удержать ставку, а у нас было пространство для снижения ставки, то это даёт нам основание, что процентный дифференциал между долларом и тенге он сокращается, поэтому доллар в моменте становится более привлекательным", - добавила она.

В целом, по её словам, эти факторы носят временный характер, так как это все-таки текущие рыночные условия, и нужно смотреть на фундаментальные факторы: это цена на нефть и состояние платежного баланса.