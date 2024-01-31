Ещё одно землетрясение ощутили жители Алматы прошлой ночью

Землетрясение в 2 балла на территории Китая, ощутили жители южных регионов страны прошлой ночью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

"Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК за прошедшие сутки 30 января зарегистрировано 6 землетрясений на территории Китая, из них 1 ощутимостью в 2 балла на территории Казахстана в 04:27, эпицентр расположен в 293 км на юго-восток от Алматы на территории Китая", - сообщили в МЧС.

По информации ведомства, сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало. Обстановка стабильная.

МЧС рекомендует гражданам сохранять спокойствие и не поддаваться панике.