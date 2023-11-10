Ещё одна опора LRT накренилась в Астане
Сегодня, 22:08
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Сегодня, 22:08Сегодня, 22:08
103Фото: instagram.com/astana_brothers
Опора LRT сильно покосилась в Астане. Происшествие прокомментировали в акимате города, передаёт BaigeNews.kz.
Видео с наклонившейся бетонной опорой появилось в соцсетях. В комментариях казахстанцы высказывают возмущения качеством строительства и заявляют том, что не будут пользоваться этим видом транспорта, т ак как это может быть опасно.
"Страшно...это ещё даже нагрузки поезда нет...", "Если сейчас так, то представьте какая катастрофа будет потом", "Я не буду ездить на этом", - пишут люди.
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В акимате случившееся объяснили тем, что выдавило опалубку.
"10 ноября к 17:00 на территории строительной площадки LRT по улице Калдаякова между проспектом Тауелсиздик и улицей Панфилова при заливке бетона и повышенной нагрузке на болтовое соединение опалубки выдавило опалубку, в результате конструкция железобетонной опоры допустила крен", - говорится в сообщении.
Движение транспорта на данном участке ограничили.
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