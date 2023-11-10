Ещё одна опора LRT накренилась в Астане

Опора LRT сильно покосилась в Астане. Происшествие прокомментировали в акимате города, передаёт BaigeNews.kz.

Видео с наклонившейся бетонной опорой появилось в соцсетях. В комментариях казахстанцы высказывают возмущения качеством строительства и заявляют том, что не будут пользоваться этим видом транспорта, т ак как это может быть опасно.

"Страшно...это ещё даже нагрузки поезда нет...", "Если сейчас так, то представьте какая катастрофа будет потом", "Я не буду ездить на этом", - пишут люди.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ASTANA|АСТАНА|SERGEK (@astana_brothers)

В акимате случившееся объяснили тем, что выдавило опалубку.

"10 ноября к 17:00 на территории строительной площадки LRT по улице Калдаякова между проспектом Тауелсиздик и улицей Панфилова при заливке бетона и повышенной нагрузке на болтовое соединение опалубки выдавило опалубку, в результате конструкция железобетонной опоры допустила крен", - говорится в сообщении.

Движение транспорта на данном участке ограничили.