Ещё один вид пособий можно оформить через банковское приложение

Фото: пресс-службы МТСЗН РК

Оформить государственное пособие по потере работы с сегодняшнего дня можно через мобильное приложение банков. Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения, передаёт BaigeNews.kz.

Выплату из Государственного фонда соцстрахования по потере работы в размере до 45 процентов от утраченного дохода могут получать уволенные работники, зарегистрированные в качестве безработного, на протяжении от одного до шести месяцев.

Для её получения необходимо подать соответствующую заявку через центр занятости, центр обслуживания населения, портал "Электронного правительства", электронную биржу труда Enbek.kz или проактивно, ответив на соответствующее SMS-сообщение. Теперь пользователи мобильного приложения Halyk также могут подать заявку в разделе "Госуслуги".