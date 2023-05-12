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пресс-службы МТСЗН РК Сегодня, 10:03
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Сегодня, 10:03
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Фото: пресс-службы МТСЗН РК

Ещё один вид пособий можно оформить через банковское приложение

Оформить государственное пособие по потере работы с сегодняшнего дня можно через мобильное приложение банков. Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения, передаёт BaigeNews.kz.

Выплату из Государственного фонда соцстрахования по потере работы в размере до 45 процентов от утраченного дохода могут получать уволенные работники, зарегистрированные в качестве безработного, на протяжении от одного до шести месяцев.

Для её получения необходимо подать соответствующую заявку через центр занятости, центр обслуживания населения, портал "Электронного правительства", электронную биржу труда Enbek.kz или проактивно, ответив на соответствующее SMS-сообщение. Теперь пользователи мобильного приложения Halyk также могут подать заявку в разделе "Госуслуги".

"Работа по предоставлению доступа гражданам к услугам социально-трудовой сферы на различных платформах ведётся постоянно. Именно через БВУ первые наши услуги стали доступны в 2021 году – "Назначение пособий на рождение ребёнка и по уходу за ребёнком" и "Назначение социальной выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребёнком по достижении им возраста полутора лет". За 2022 год этот список расширился ещё на четыре услуги. Подача заявки на выплату по потере работы – уже вторая услуга, реализованная в текущем году", – рассказал вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Оспанов.

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Сегодня, 10:03
174
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