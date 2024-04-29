Ерлан Карин проверил работу над многотомником по истории Казахстана

В Алматы в Институте археологии имени Маргулана состоялась встреча государственного советника РК Ерлана Карина с ведущими учёными, работающими над созданием нового академического издания "История Казахстана с древнейших времен до наших дней", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Подготовка многотомной истории Казахстана, отвечающая самым современным научным подходам, инициирована президентом страны в январе 2021 года в статье "Независимость превыше всего".

Госсоветника о ходе работы над многотомником проинформировали вице-министр науки и высшего образования Дархан Ахмед-Заки, а также руководители и члены редколлегий томов – генеральный директор Института археологии им. А.Х. Маргулана Акан Онгар, главный научный сотрудник Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова Болат Кумеков, заместитель директора Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова Жомарт Женис, главный научный сотрудник Научного института исследования Улуса Джучи Айболат Кушкумбаев, директор республиканского информационного центра по изучению исторических материалов при Институте востоковедения имени Р.Б. Сулейменова Меруерт Абусеитова, генеральный директор Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова Зиябек Кабульдинов, заместитель директора Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова Шамек Тлеубаев, заместитель директора Института истории государства Буркитбай Аяган.

По итогам совещания Ерлан Карин подвёл промежуточные итоги разработки академического многотомного издания по истории Казахстана. Оценивая степень готовности многотомника, государственный советник отметил, что реализация данного научного проекта требует исключительно рационального и объективного подхода, всестороннего изучения всех исторических фактов, материалов и документов, введения в оборот научных открытий последних лет.

В проекте задействовано пять научных институтов, более 250 казахстанских и более 60 зарубежных учёных-историков. В многотомник будут включены материалы более 40 археологических исследований, около 300 изданий по истории, археологии и этнографии. В рамках подготовки многотомника проведены секции в рамках международных форумов, ряд научных конференций, круглых столов и методологических семинаров, на которых были апробированы научные результаты исследований, получены рекомендации от ученых, экспертов и специалистов.