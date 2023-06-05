Ерлан Карин: Казахстан задал новую повестку

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Референдум, проведённый в Казахстане ровно год назад, продемонстрировал выход общественной консолидации на новый уровень, который в дальнейшем был подтверждён на президентских и парламентских выборах, передаёт BaigeNews.kz. Об этом заявил государственный советник РК Ерлан Карин.

"Год назад граждане Казахстана большинством в 77,18% одобрили на республиканском референдуме законопроект по изменению Конституции страны. Принятые поправки в Конституцию включали реформу института президентства, парламентскую и судебную реформы. Таким образом, масштабная программа политической модернизации, изложенная в послании главы государства от 16 марта 2022 года, получила конституционное закрепление", - написал он в своём телеграм-канале.

По его словам, проведение референдума стало рубежным событием, открывшим новый этап в развитии казахстанского общества.