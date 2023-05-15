Ерлан Файзуллин возглавил ДП Костанайской области

Личному составу департамента полиции Костанайской области представили нового главу ведомства. Им стал генерал-майор Ерлан Файзуллин, передаёт BaigeNews.kz.

"В органах внутренних дел он служит с 1995 года, более 27 лет опыта работы в оперативных подразделениях. Ваш регион ему также хорошо знаком. Ерлан Файзуллин - уроженец Костанайской области. Здесь же начинал работу в полиции. Прошёл все ступени карьерного роста, начиная от должности оперуполномоченного. Практически 10 лет руководил районным отделом полиции Федоровского района ДП Костанайской области. С 2012 по 2017 год работал заместителем начальника департамента полиции Костанайской области. Поэтому со всеми проблемами и особенностями региона он знаком", – отметил замминистра МВД Игорь Лепёха.