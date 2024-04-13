Эльмира Сыздыкова остановилась в шаге от финала чемпионата Азии по женской борьбе
Сегодня, 18:16
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Сегодня, 18:16Сегодня, 18:16
125Фото: Olympic.kz
В Бишкеке продолжается чемпионат Азии по видам борьбы. Сегодня начались соревнования среди женщин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского комитета.
Троим спортсменкам из Казахстана удалось дойти до полуфинала, однако в финалах казахстанок не будет.
В весе до 55 килограммов Зульфия Яхьярова в 1/2 уступила Кён Рён О (Северная Корея). Диана Каюмова (до 59 килограммов) потерпела поражение от Анудари Батхуяг (Монголия).
Эльмира Сыздыкова, выступающая в весе до 76 килограммов проиграла Айпери Медет кызы (Кыргызстан).
Теперь казахстанки выступят в схватках за третье место. Финальный блок соревнований начнется в 17.00.
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