Эльмира Сыздыкова остановилась в шаге от финала чемпионата Азии по женской борьбе

В Бишкеке продолжается чемпионат Азии по видам борьбы. Сегодня начались соревнования среди женщин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского комитета.

Троим спортсменкам из Казахстана удалось дойти до полуфинала, однако в финалах казахстанок не будет.

В весе до 55 килограммов Зульфия Яхьярова в 1/2 уступила Кён Рён О (Северная Корея). Диана Каюмова (до 59 килограммов) потерпела поражение от Анудари Батхуяг (Монголия).

Эльмира Сыздыкова, выступающая в весе до 76 килограммов проиграла Айпери Медет кызы (Кыргызстан).

Теперь казахстанки выступят в схватках за третье место. Финальный блок соревнований начнется в 17.00.