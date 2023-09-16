Елену Рыбакину лишат позиции в рейтинге WTA
Сегодня, 06:46
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Сегодня, 06:46Сегодня, 06:46
174Фото: ktf.kz
Первая ракетка Казахстана и чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина опустится в рейтинге WTA после прошедшего Открытого чемпионата США (US Open), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
По итогам состоявшегося US Open американская теннисистка Джессика Пегула обойдёт казахстанскую спортсменку в рейтинге, так как набрала на 90 баллов больше. В итоге Рыбакина окажется на пятой строчке.
В третьем круге Открытого чемпионата США казахстанка потерпела поражение от румынской теннисистки Сораной Кырстя.
Отметим, что недавно Рыбакина сообщила о том, что не примет участие в одном из крупных турниров в конце года в мексиканской Гвадалахаре.
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