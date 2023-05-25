Электронные сигареты на 50 млн тенге пытались незаконно ввезти в страну

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На один год ограничения свободы осужден гражданин за незаконный ввоз на территорию нашей страны электронных сигарет и вейпов в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

"Департаментом АФМ по Жамбылской области задержаны два автотранспортных средства, при попытке пересечения государственной границы перевозившие электронные сигареты и вейпы. В ходе досмотра грузовых отсеков, обнаружены почти 50 тысяч штук "вейпов" без разрешительных и сопроводительных документов. Оценочная стоимость обнаруженной продукции составила почти 50 миллионов тенге", - говорится в сообщении.

Решением суда обнаруженные электронные сигареты подлежат уничтожению ввиду несоответствия ГОСТу.