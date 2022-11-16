Электоральное поведение молодёжи, участие женщин в выборах и настроение электората обсудили учёные

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Об особенностях электорального поведения молодежи, вопросах женского избирательного права и настроении электората сегодня рассказали ведущие казахстанские ученые и эксперты на заседании научно-экспертной площадки "Passionarie" Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, передаёт BaigeNews.kz.

Спикеры анализировали международный опыт электоральных исследований, накопленных казахстанскими социологами, и обсуждали дальнейшие векторы развития этого направления науки.

Вице-президент Национальной Академии наук, профессор, доктор социологических наук Зарема Шаукенова отметила, что в Казахстане уже сложилась школа электоральных исследований.

"Социология выборов занимает достойное место в социологическом ландшафте республики. Отечественные исследователи, адаптируя зарубежные технологии проведения предвыборных исследований и экзит-полов, выстраивают достоверные прогнозы электоральной активности и предпочтений избирателей", - сказала она.

Именно настроения электората определяют тональность всей предвыборной кампании, считает директор Центра актуальных исследований "Альтернатива" Андрей Чеботарев.

"Казахстанский электорат менял свой запрос от выборов к выборам, проявляя разную степень активности. Сегодня же граждане пойдут на выборы с надеждой и ожиданием перемен к лучшему. Мы ждем большей динамики в этом процессе", - констатировал он.

По мнению руководителя Центра электорального обучения Академии государственного управления при Президенте РК Жанар Букановой, политическая модернизация требует системной работы по электоральному просвещению. И это один из самых насущных запросов казахстанского общества, подчеркнула она.

Спикер обратила внимание аудитории на необходимость совершенствования всех механизмов повышения правовой культуры избирателей, профессионализма организаторов выборных процессов и в целом, правовой грамотности всех участников избирательного процесса.

Главный научный сотрудник отдела социологических исследований КИСИ при Президенте Республики Казахстан, доктор социологии Жанна Каримова обратилась к международному опыту электоральных исследований, которые зародились почти одновременно с началом эпохи выборов в Европе и Северной Америке.

Анализируя международный опыт, она акцентировала внимание на двух основных аспектах: законодательном регулировании электоральных процессов и методологических подходах к проведению электоральных исследований в разных странах. Исследователь отметила достаточную степень развития этих аспектов в Казахстане. Важнейшую роль в их прогрессе сыграли недавняя конституционная реформа и совершенствование законодательства.

Вопрос женского избирательного права и участия женщин в политическом процессе подняла доктор социологических наук, профессор, руководитель группы стратегического анализа НАО "Казахстанский институт общественного развития" Ляззат Нуркатова.

"Как известно, женщины сегодня являются активными агентами изменений, способными разрушать стереотипы и влиять на "наделение силой" других женщин. Расширение политического участия – ключевой механизм реализации женщинами своих прав. И для этого сегодня в Казахстане созданы все условия", - отметила она.

Заместитель директора Института общественной политики партии "AMANAT" Динара Садвакасова говорила о роли социологии в анализе процессов электронного голосования, становлении электронной демократии в целом.

"Мнений много, всегда найдутся скептики. Но технический прогресс неумолим, в ближайшие десятилетия системы электронного голосования во всём цивилизованном мире вытеснят традиционные ящики с бумажными бюллетенями", - считает исследователь.

В свою очередь, кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии ЕНУ Рамазан Салыкжанов исследует особенности электорального поведения молодежи. Он отметил запрос молодежи на позитивные изменения в стране, рост ее гражданской активности, широкую приверженность ценностям социальной солидарности, желание деятельно участвовать в управлении делами государства. Позитивное влияние на гражданскую активность молодежи оказывают проводимые в стране масштабные преобразования.