  • 21 Сентября, 14:53
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Экспорт казахстанского риса увеличился на 10%

Сегодня, 13:56
АВТОР
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inbusiness.kz Сегодня, 13:56
Сегодня, 13:56
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Фото: inbusiness.kz

Казахстан за семь месяцев текущего года экспортировал риса на 10% больше прошлогоднего показателя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.

Казахстан за 7 месяцев 2023 года в Казахстане произвел на 15,3% меньше полуобрушенного или полностью обрушенного или очищенного или расколотого риса.

По данным нацбюро, на фоне уменьшения производства, импорт за этот период увеличился в 3,5 раза, с 5,5 тыс. до 19,1 тыс. тонн. При этом удельный вес импорта составил 15%.

"В то же время экспорт риса также увеличился — на 9,9%, до 69,8 тыс. тонн (январь-июль 2022 г. – 63,5 тыс. тонн). Реализация на внутреннем рынке за 7 месяцев текущего года составила 57 тыс. тонн — на 17,7% меньше, чем годом ранее", - сообщили в ведомстве.

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