Экспорт казахстанского риса увеличился на 10%

Казахстан за семь месяцев текущего года экспортировал риса на 10% больше прошлогоднего показателя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.

Казахстан за 7 месяцев 2023 года в Казахстане произвел на 15,3% меньше полуобрушенного или полностью обрушенного или очищенного или расколотого риса.

По данным нацбюро, на фоне уменьшения производства, импорт за этот период увеличился в 3,5 раза, с 5,5 тыс. до 19,1 тыс. тонн. При этом удельный вес импорта составил 15%.