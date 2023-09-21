Экспорт казахстанского риса увеличился на 10%
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстан за семь месяцев текущего года экспортировал риса на 10% больше прошлогоднего показателя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.
Казахстан за 7 месяцев 2023 года в Казахстане произвел на 15,3% меньше полуобрушенного или полностью обрушенного или очищенного или расколотого риса.
По данным нацбюро, на фоне уменьшения производства, импорт за этот период увеличился в 3,5 раза, с 5,5 тыс. до 19,1 тыс. тонн. При этом удельный вес импорта составил 15%.
"В то же время экспорт риса также увеличился — на 9,9%, до 69,8 тыс. тонн (январь-июль 2022 г. – 63,5 тыс. тонн). Реализация на внутреннем рынке за 7 месяцев текущего года составила 57 тыс. тонн — на 17,7% меньше, чем годом ранее", - сообщили в ведомстве.
Самое читаемое
- Геннадий Головкин довёл до слёз девочку в Алматы
- Россиянка открыла "детский сад" для пожилых в Петропавловске
- Никаких срывов не будет: в акимате ВКО прокомментировали ситуацию с ярмарками
- В шаге от трагедии: Жители села в Акмолинской области грозят сесть на рельсы
- Радиационная авария в онкоцентре Семея привела к конфликту руководства и сотрудников