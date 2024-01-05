Эксперты обсудили доклад "Қаңтар-2022: хроника неудавшейся попытки госпереворота"

Председатель Общественной комиссии "Аманат" Абзал Куспан на базе научно-аналитического центра MIND при Maqsut Narikbayev University представил экспертам Доклад, посвященный анализу событий января 2022 года, передаёт BaigeNews.kz.

В обсуждении принимали участие эксперты и журналисты, специализирующиеся на оценке январских событий и отражавшие эту тему в своей работе.

"Дестабилизирующее движение массовых беспорядков с Запада на Юг накрывало ресурсные районы, транспортные коммуникации. Скоординированные действия по захвату власти в регионах были выстроены таким образом, чтобы замкнуть кольцо дестабилизации с запада на восток страны, окружая центральные области и столицу, изолируя их. При анализе событий в масштабах республики прослеживается параллель: нападения на административные здания государственных органов происходили ночью и во второй половине дня 5 января", - говорит Абзал Куспан.

По его словам, фактически 4, 5, 6 января шли боевые столкновения, штурмы, больше напоминающие войсковые операции, и даже верные присяге силы правопорядка оказались мало подготовлены к таким событиям и понесли серьезные потери убитыми и ранеными.

"Для обеспечения охраны общественного порядка в местах массового скопления граждан были выставлены наряды полиции. Однако численность участников беспорядков в разы превышала количество сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Сдерживать огромное количество участников протеста силы правопорядка физически не могли. По большей части сотрудники не были вооружены, до последнего они применяли только спецсредства ― водометы, резиновые дубинки и др. Хотя к этому времени сотни сотрудников правопорядка уже получили ранения, в т.ч. ножевые и огнестрельные. Полицейских и военнослужащих избивали, их давили машинами и забрасывали коктейлями Молотова. Один офицер заживо сгорел при пожаре в здании алматинского акимата", - отметил он.

Представленный документ содержит подробную хронологию происходившего в указанный период. Автор объективно излагает документально подтвержденные факты с привязкой к конкретным регионам, датам, лицам и часам.

Проведенный анализ произошедшего призван обратить внимание общества на детальный ход событий начала 2022 года и сделать выводы из январской трагедии. Доклад позволяет непредвзято, с документальной достоверностью обозначить и четко охарактеризовать сценарную модель трансформации мирных протестов в вооруженный насильственный захват власти.