Эксперты назвали главные риски для экономики Казахстана

Отечественные и зарубежные эксперты, а также представители академической среды в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz рассказали о вызовах и возможностях для развития экономики Казахстана в условиях глобальных изменений.

Упрощать, а не усложнять

Экономист, руководитель аналитического центра DESHT Institutional Transformation Group Куаныш Жаиков обеспокоен теневым сектором экономики, который на сегодняшний день не собирается сдавать свои позиции.

"Люди, которые работают в тени, по нашим оценкам, это до 50% рынка труда, находятся вне правового поля. Условно, для них государство полусуществует. С этого начинаются все экономические проблемы", - сказал экономист.

Жаиков называет теневой рынок в Казахстане "слоном", которого предпочитают не замечать. Хотя именно теневая экономика является самой первой и главной проблемой для любой страны. От неё зависят налоги, банковское кредитование, политика.

Следует отметить, что правительством в 2023 году утверждён Комплексный план мероприятий по противодействию теневой экономике на 2023-2025 годы. План предусматривает реализацию системных мер, направленных на совершенствование налогового и таможенного администрирования, эффективную конкуренцию и распределение бюджета, защиту населения от нелегального бизнеса и другое.

Куаныш Жаиков считает, что данные меры не учитывают особенности нашего общества. Они были заимствованы у европейских стран, где общество более зрелое и очень урбанизированное.

"Сейчас из-за идеологемы войти в 30-ку развитых стран мы продолжаем пытаться натягивать на себя стандарты развитых стран, забывая про то, что общество у нас ещё развивающееся. Когда мы загоняем жёсткое регулирование, люди ещё больше уходят в тень или, по крайней мере, не видят стимула выходить оттуда. Нам нужно делать с точностью до наоборот, то есть упрощать", - отметил экономист.

По мнению Жаикова, Казахстану сегодня нужно максимально простое налогообложение, такое же простое регулирование труда, максимально упрощенная выдача банковских займов и в целом упрощение многих процессов.

"Регулирование должно исходить из местной специфики. Если мы этот клубок размотаем, то экономика начнёт работать естественным образом", - отметил экономист.

Как релокация российских компаний повлияла на экономику Казахстана

Декан Высшей школы бизнеса Nazarbayev University Йозефа Конингса провёл анализ драйверов экономического роста и влияния релокации компаний из Российской Федерации на экономику Казахстана.

Так, ключевыми драйверами развития экономики Казахстана, по мнению Конингса, должны стать технологии, креативная деструкция и правильный менеджмент в компаниях.

По словам Конингса, в Казахстане не достаточно развито правильное управление в компаниях. Управление должно быть гибким, подстраивающимся под новые вызовы, при этом преемственным, ориентированным на долгие дистанции.

Презентуя результаты исследования по увеличению количества зарегистрированных в Казахстане компаний после начала российско-украинского конфликта, декан Высшей школы бизнеса отметил, что релокация компаний из России и Беларуси дала толчок росту рабочих мест и, конечно, повысила продуктивность экономики Казахстана.

"Это доказательство того, как процесс открытия и внедрения новых единиц экономики, развивает её. Нужны институты, которые помогают предпринимателям расширяться и открываться на рынке. Облегчение условий для развития предпринимательства - ключ к развитию экономики", - сказал он.

Регионам пора перестать надеяться на Астану

Финансист Расул Рысмамбетов отметил, что на сегодняшний день в стране происходит небольшой бюджетный дисбаланс. Проще говоря, много тратится, мало зарабатывается.

"Премьер-министр поручил сократить бюджет. Вроде бы всё получается, но не так много как хотелось бы, как надеялись. Ещё год-два на нефти и Нацфонде мы посидим. Дальше надо зарабатывать деньги. Поэтому нужно как можно больше разных идей предложить, посмотреть, как это всё будет работать", - сказал финансист.

Сам он выход из затруднительной ситуации видит в наращивании потенциала регионов.

"Мне нравится лозунг: "Сильные регионы – сильная страна". Сейчас нужно чтобы планирование и контроль были в регионах. У нас 20 областей. Между ними и Астаной есть небольшой разрыв в коммуникациях. Далеко не все регионы понимают, что от них хотят. Люди не понимают, зачем они это делают. Им кажется, что в центре не знают, что им нужно", - сказал эксперт.

При этом он отметил, что регионам нужно больше ответственности брать на себя, а не надеяться всё время на правительство.

"Регионы сами должны выходить со своими инициативами. Я смотрел программы развития регионов. Планы слабоватые. Важно, чтобы в них выдвигались приличные инициативы. Всё сильно зависит от кадров в регионах. Центр должен проверять всё это. Пора регионам перестать надеяться на Астану. Самим нужно думать", - подчеркнул Рысмамбетов.

Также финансист считает не совсем разумным привлечение исключительно иностранных инвестиций и предлагает сместить фокус на местных предпринимателей.

"Регионам не нужно думать об иностранных инвесторах. В каждом регионе есть по 10, иногда по 30-40 богатых людей, семей, компаний, которые могут вложиться в свой регион. Они готовы вложиться, но часто они не могут этого сделать. Потому что не могут выйти на руководство региона, которое редко слышит простой бизнес. А иностранные инвесторы сами придут, когда надо", - заметил финансист.

Рысмамбетов указал на необходимость диверсификации экономики.

"Мы про неё говорим 10 лет, но пока ничего не сделали. Нужно посмотреть, что мы сделали не так. В Казахстане было много госпрограмм, нацпроектов. Ни один из них на 100% не выполнился. Поэтому надо посмотреть, что мы сделали не так, и с учётом этого сделать что-то по-другому", - резюмировал эксперт.

Как удвоение ВВП скажется на экономике Казахстана

Главный экономист центра прикладных исследований Рахим Ошакбаев предположил, как удвоение ВВП скажется на экономике Казахстана. Он отметил, что, несмотря на экономический рост, достаток казахстанцев продолжает снижаться.

"Экономический рост в Казахстане не транслируется на благосостояние населения. Во всём мире он, как правило, транслируется. Хоть и экономика растёт, весь её прирост уходит банкам, финансовым организациям, крупным компаниям. Посмотрите финансовую отчётность финансового сектора. У них чистая прибыль растёт неимоверно. У них успешное IPO происходит, акционеры получают бешенные дивиденды. Вот куда уходят экономический рост и благосостояние", - сказал Рахим Ошакбаев.

Экономист считает ошибкой поставленную задачу по удвоению ВВП. По его словам, государственные экономисты путают причину со следствием и в погоне за эфемерным удвоением ВВП не задумываются о благосостоянии народа.

"Даже если теоритически мы его удвоим, мы при этом можем стать ещё беднее. На фоне бедности у нас происходит деградация человеческого капитала. Наше население станет в среднем менее образованным, менее здоровым. Вырастет уровень фрустрации, неуверенности в своём финансовом положении, будущем этой страны. Очень важно ощущение какого-то оптимизма, уверенного взгляда в будущее. Мы занимаемся социологией. Уровень пессимизма, как делового, так и личностного вырос в Казахстане. Поэтому нужно отказаться от удвоения ВВП и во главу угла всё-таки поставить рост благосостояния, удовлетворенности казахстанцев", - заявил Ошакбаев.

По мнению экономиста, удовлетворённость населения зависит от таких простых вещей, как доступность детских садов, культурно-досуговых мероприятий, зелёных насаждений, качественные образование, инфраструктура, городская среда.

"У нас в столице только 36-40% детей ходят в садики. Их не хватает. Удовлетворенность качеством образования тоже достаточно низкая. Инфраструктура – мы в столице, здесь более-менее нормальное энерго- и теплоснабжение, а в регионах же с этим большая проблема. На наше благосостояние бьёт инфляция. Тот минимальный доход, которым мы полагаем, не достаточен в сравнении с потребительской корзиной. Согласитесь, всё тяжелее и тяжелее большинству казахстанцев сводить концы с концами", - сказал Рахим Ошакбаев.

Также экономист обратил внимание на проблемы бюджетных средств.

"Госрасходы у нас выросли на 60% - на 10 триллионов тенге. Ненефтяной дефицит бюджета вырос на более чем 8 триллионов тенге. (…) Необходимо идти на меры по сокращению расходов бюджета и балансировке госфинансов. Сейчас они не сбалансированы. Мы несколько лет, наверное, сможем продержаться, но потом возможен дефолт. Цифра – это упрямая вещь", - сказал Ошакбаев.

Экономист также поделился своим прогнозом на ближайшее будущее.