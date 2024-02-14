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Экс-министр Ажар Гиният получит новую должность

Сегодня, 15:21
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Пресс-служба правительства РК Сегодня, 15:21
Сегодня, 15:21
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Фото: Пресс-служба правительства РК

Экс-министр здравоохранения Ажар Гиният вскоре может получить новую должность, передает BaigeNews.kz. На это намекнула нынешняя глава ведомства Акмарал Альназарова.

Сейчас, по словам министра, Ажар Гиният находится в отпуске, но связь с ней поддерживается ежедневно. 

"Мы не можем сейчас раскидываться кадрами. Ажар Гиниятовна имеет очень большой опыт административной работы в системе здравоохранения. Однозначно он будет использован. Я думаю, скоро вы узнаете, на какой участок работы она придет", - ответила министр. 

Глава ведомства отметила, что должность, которую займет экс-министр пока остается неизвестной.

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