Экс-министр Ажар Гиният получит новую должность

Экс-министр здравоохранения Ажар Гиният вскоре может получить новую должность, передает BaigeNews.kz. На это намекнула нынешняя глава ведомства Акмарал Альназарова.

Сейчас, по словам министра, Ажар Гиният находится в отпуске, но связь с ней поддерживается ежедневно.

"Мы не можем сейчас раскидываться кадрами. Ажар Гиниятовна имеет очень большой опыт административной работы в системе здравоохранения. Однозначно он будет использован. Я думаю, скоро вы узнаете, на какой участок работы она придет", - ответила министр.

Глава ведомства отметила, что должность, которую займет экс-министр пока остается неизвестной.