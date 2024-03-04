Экономика Индии в 3 квартале 2023 года выросла на 8,4%

Индия сохранила статус самой быстрорастущей крупной экономики мира, написал в соцсети X премьер-министр республики Нарендра Моди, передает BaigeNews.kz.

"Устойчивый рост ВВП на 8,4% в 3 квартале 2023-24 годов свидетельствует о силе индийской экономики и ее потенциале. Наши усилия будут продолжать приводить к быстрому экономическому росту, который поможет 1,4 млрд индийцев вести лучшую жизнь и создать Виксит Бхарат!", - написал Нарендра Моди.

По прогнозам, в ближайшие несколько лет Индия обгонит Японию и Германию и станет третьей по величине экономикой мира.

Более высокий, чем ожидалось, рост был обусловлен высокими показателями производителей страны, при этом сектор вырос на 11,6% за отчетный период. Частное потребление, составляющее почти две трети валового внутреннего продукта (ВВП) страны, также выросло на 3,5%.