Эффект Уимблдона: Казахстан победил Великобританию на Кубке Билли Джин Кинг

Фото: sports.kz

Женская сборная Казахстана по теннису досрочно одержала победу в матче с Великобританией в рамках групповой стадии финала Кубка Билли Джин Кинг. Турнир проходит в Глазго (Шотландия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Sports.kz.

Во втором поединке чемпионка Уимблдона-2022, 22-я ракетка мира Елена Рыбакина обыграла британку Хэрриет Дарт со счётом 6:1, 6:4. Встреча продлилась один час 15 минут. Рыбакина пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Дарт два эйса, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Следующими соперницами представительниц Казахстана в рамках группы C станут теннисистки из Испании.

Напомним, действующими чемпионками Кубка Билли Джин Кинг являются российские теннисистки, которые отстранены от текущего розыгрыша решением ITF.